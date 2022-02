émeline DROUX

Disponible - Coordinatrice culturelle / Chargée de l'action culturelle / Chargée de projets socio-culturels



Ma formation ainsi que mes différentes expériences m'ont permis de me spécialiser dans les domaines culturels et socio-culturels, notamment dans la coordination et gestion de projets.

Curieuse, à l'écoute et motivée, je souhaite m'investir dans des projets fédérateurs, valorisant la coopération de l'ensemble des acteurs concernés et respectant les droits culturels de chacun.



Mes compétences :

Planification d'événements

Coordination de projets

Médiation

Relations Publiques

Gestion de projet