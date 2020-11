Emeline GONCALVES (GONCALVES)

Actuellement en formation PEE (Parcours Entrée dans l'Emploi) dans le cadre d'une reconversion professionnelle qui s'oriente vers le social, je suis activement a la recherche d'un emploi.



Ayant été AMP (Aide Médico Psychologique) durant 4 ans, j'avais pour mission de m'occuper d'enfants et adolescents handicapés moteur, les aidés dans les tâches de la vie quotidienne, participer activement aux ateliers adapter à chacun (créativité manuel, sortie cinéma, ballade en extérieur du centre, shopping...) et les accompagnés dans les activités médicale qui leurs étaient dédiées (kinésithérapie, psychomotricité, psychothérapie, école...)



J'ai été téléconseillère pendant 2 ans, pour Numericable et France Télécom, j'avais pour but de prendre des rendez-vous auprès de clients professionnelles, gérer le planning pour les techniciens et traiter des dossiers sensibles pour de grosses entreprises (ministères de la justices, Allianz, SNCF).



J'ai egalement été téléprospectrice pendant 1 an.