Emeline MARIAN

Bonjour !



J'ai obtenu :



- Brevet des collèges

- Bac ST2S

- CTM de la vente spécialisée en boulangerie, pâtisserie.



Actuellement étudiante en Management du Commerce Opérationnel.



Je suis de nature calme, sérieuse, sociable et à l'écoute des autres, une personne minutieuse, déterminée et patiente.



Actuellement apprentie vendeuse à la Boulangerie Feuillette à Heillecourt.

J'ai acquis de nouvelles compétences dans le domaine de la vente, du management et de la gestion d'un magasin.



Par la suite j'aimerai faire un Bachelor Responsable en Communication et Webmarketing en alternance.



Bonne lecture !