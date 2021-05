Emeric ABRIGNANI

"Contributeur au processus d'internationalisation de l'enseignement supérieur"



Ayant étudié le Commerce International / Management et travaillé dans les domaines du Marketing / Vente, des Ressources Humaines et des Relations Internationales pour différentes multinationales, ONG ou institutions (inter) nationales; j'ai pu être activement impliqué dans le processus d'internationalisation de l'enseignement supérieur à travers différents postes et missions.

Celles-ci m'ont permis de mettre à profit mes précédentes expériences internationales (ayant travaillé / étudié dans 7 pays et visité plus de 65), ainsi que d'être en charge des responsabilités suivantes:

-Conception et mise en oeuvre du processus d'internationalisation d'université

-Marketing, promotion et communication internationale d'universités

-Recrutement d'étudiants internationaux

-Création et maintien de partenariats internationaux avec des institutions/organisations étrangères

-Organisation d'événements internationaux

-Soumission de données aux classements universitaires internationaux

-Orientation et soutient aux étudiants participant aux programmes de mobilité (à lenvoi et a la réception)

-Coordination de centres de test internationaux (SAT, TOEFL)

-Coordination du processus de "Développement Durable"

-Enseignement de cours universitaires

-Création de stratégies et plans d'action

-Management d'équipes interculturelles



Mes dernières expériences professionnelles dans le secteur de l'enseignement supérieur m'ont permis de superviser le recrutement d'étudiants internationaux pour des universités néerlandaises ainsi que la création du Bureau des Affaires Internationales d'une université publique turque portant le projet de R&D du Ministère du développement: "Pioneering New Generation Universities".

J'ai également l'opportunité, via mon autoentreprise "EA Consulting", d'aider les institutions/entreprises déterminées à accentuer leur processus d'internationalisation (à différents niveaux: stratégie/planification, coordination, optimisation) ou plusieurs de ses composantes:

-Branding/promotion

-Mobilité/recrutement d'étudiants

-Collaboration internationale (ex: recherche, COIL, double-diplome, etc.)

-Classements internationaux/accréditations

-Programmes internationaux (mobilité, bourses, etc.)

-Centres de test internationaux

-Événements interculturels

-Ateliers/formations/enseignement

-Développement durable



Je serais heureux de contribuer au succès de vos organisations / projets et suis disponible pour en discuter via ces adresses email:

emericabrignani@yahoo.fr et ea.he.consulting@gmail.com