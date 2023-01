Emile JURADO

OBJECTIF

Faire profiter des acquis sur les différentes techniques et méthodes de maintenance industrielle . Etablir des plans de fonctionnement techniques et financiers autour de la maintenance. Mettre en avant le concept du mainteneur , développer grâce à l'expérience acquise des outils performants dans les différents domaines de travails.

Revaloriser mes connaissances sur ce métier et toujours les développer . Faire partager mes acquis , ma sagesse autour des difficultés techniques est ma priorité en tant que technicien.

PROFIL

Responsable technique (contrat et méthodes)

Direction d’équipes de maintenance

Conception d’outils d’aide et de suivi ( Concepteur de GMAO)

Animateur avec mise en avant de l’esprit d’équipe (Echange et communication sur le REX)



Mes compétences :

Automates

Automatismes

Bureautique

DBase

Electricité

Electronique

Informatiques

Instrumentation

Mesures Physiques

Microsoft Excel word

Radioprotection

Régulation

VisualBasic