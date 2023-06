Emile MARION-DEMETZ

Diplomatie, créativité, motivation et savoir-faire pédagogique sont des atouts qui permettent à Emile de relever tous les défis.



25 ans dans une banque privée et un séjour aux Etats-Unis le conduisent à créer sa première entreprise dans la communication par l'objet en 1990 sur l'île de la Réunion, puis une seconde entreprise dans la communication événementielle en 1995 à Paris.



Ensuite comme agent artistique au sein du Team Ardisson & Lumières, il va participer aux castings de l'émission "Graines de Star" sur M6.



Une étroite collaboration avec des Labels et des Majors comme Universal et Sony Music, dans le cadre de la promotion artistique ainsi que la création de plateaux artistiques comme celui du Trophée Andros à Val Thorens, va lui permettre d'acquérir les techniques managériales et les compétences relationnelles pour devenir un coach recherché.



Depuis 2003, comme Consultant-Formateur sa raison dêtre réside dans la passion, le plaisir et lenvie de transmettre son savoir et son soutien à toute personne qui souhaite réussir sa vie professionnelle et son épanouissement personnel.



Emile est diplômé en Management et Communication chez Krauthammer International à Genève et titulaire d'une Licence d'Agent Artistique par le Ministère du Travail à Paris.





Mes compétences :

Sieges

Microsoft Word

Microsoft Windows 7

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel