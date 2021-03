Artiste peintre photographe catalan, Emile RAMIS exprime en lumière et couleurs ce qu'il ne peut dire par la parole. Né handicapé physique à Barcelone en Espagne, de parents républicains, cet autodidacte pratique la peinture à l'huile et la photographie Cibachrome avec une pointe de mélancolie, d'érotisme et de surréalisme. Il aime nous interpeller et nous associer à ses combats avec talent.



Sur la peinture à l huile :

J'ai commencé à peindre mes premières huiles en autodidacte en 1961 de retour de mes études scolaires à Toulouse. Très isolé à cause de mon handicap, j'ai voulu combattre l'oisiveté en exprimant en lumières et. couleurs ce que je ne peux dire en paroles.

J'aime les couleurs vives de la méditerranée qui se reflètent dans mes paysages inspirés des pays visités mais aussi dans mes compositions personnelles.

Je peins des sujets que je sens en moi et non pas ceux qu'on attend de moi...



Sur la photographie en couleurs :

Une passion, une expression... Mon intention, est de traiter la photographie comme si elle était une lecture. Saisir un instant émotionnant en pleine nature, dans une action sans corrections.

L'atout majeur de mes clichés est le cadrage, puis vient la sensibilité et la couleur. Instantanés de la vie de tous les jours au hasard mais aussi une petite pointe d'humour et. de surréalisme suivant les thèmes.

Je ramène à chacun de mes voyages des sacoches pleines de pellicules en diapositives que je tire ensuite sur papier photographique exclusivement en couleurs après une rigoureuse sélection.

Les combats perdus d'avance m'intéressent, je suis passionné par les actions minoritaires: luttes anticapitalistes...

La plupart de mes clichés traitent des sujets peut-être hors normes qui peuvent déranger ou sourire ou même rappeler images mélancoliques effacées par notre monde artificiel.

Je rafle des vues que je classe puis au moment venu, je les sors de mes archives pour les traiter.

Je travaille à mon rythme, dans l'intimité pour mieux surprendre.



Livres édités= "Voyages, voyages & regards" Livre de mes photographies.

"Paco 1917-1989" Biographie sur mon père, ancien combattant républicain de la guerre civile espagnole.



Activité= peintures, photographies, livres, articles de presses.

Style= erotique, popart, surréalisme

Matériau= argentique, huile



