Emilia SICHILI

Au cours de mes dix dernières années de travail en qualité de Cadre Administratif chez Promontory / IBM, j'ai accumulé une vaste expérience et des compétences en gestion opérationnelle dans un environnement à la fois français et américain.

J'ai été le relais journalier pour les bureaux européens de PFG /IBM ainsi que pour notre siège social de Washington (US).

Force de proposition, jai entretenu d'excellentes relations avec les nombreux interlocuteurs et partenaires de notre bureau, y compris les clients, les employeurs et d'autres organisations internationales, devant assurer de manière durable des normes élevées en matière de diplomatie, de qualité et de service.

J'ai d'abord servi Promontory en tant que bras droit du professeur Tommaso Padoa-Schioppa, qui, parmi ses fonctions officielles, a été ministre de lÉconomie et des Finances du gouvernement italien, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne et président du comité ministériel du Fonds Monétaire International et qui a également été nommé Président de Promontory Europe.

Dans mon rôle de gestionnaire du bureau, j'ai prouvé être une administratrice fiable, professionnelle et efficace.

Dans mon rôle de principale responsable de la coordination opérationnelle, je suis habituée à effectuer des tâches importantes dans un environnement international et règlementaire sous haute tension.

Je me suis continuellement souciée d'améliorer la fonctionnalité de mon lieu de travail en développant et en mettant en œuvre de nouveaux systèmes administratifs. On m'a recommandé à plusieurs reprises pour ma capacité à identifier les problèmes et à mettre en œuvre des solutions efficaces, à gérer les performances et les relations internes avec les personnels et à établir un fonctionnement fluide et performant du travail d'équipe du bureau.

Votre firme bénéficierait de mes compétences supérieures dans les domaines suivants :

Plus de dix ans d'expérience dans la gestion de l'administration front et back-office

Servir de work facilitator fiable et de confiance aux cadres supérieurs

Solide expérience de la gestion et harmonisation des politiques et des procédures de l'entreprise

Administrer les systèmes de gestion des dossiers, la planification d'événements, la préparation de rapports et de présentations

Compétences élevées en communication dans les outils CRM et lIntelligence Economique

Jassume les tâches avec une énergie positive et une attitude résiliente.

J'ai démontré que j'étais motivée, proactive et utile permettant d'interagir efficacement avec les clients et les personnels.

Je suis très bien organisée, attentive aux mécanismes nécessaires pour coordonner et gérer un bureau efficacement.

Proactive dans l'anticipation des besoins administratifs croissants, je prends l'initiative d'aller au-delà des paramètres attendus de mon métier.

Je suis fair-play et capable de m'adapter rapidement à n'importe quel environnement professionnel et je connais les normes internationales de la culture d'entreprise et les codes de conduite.

En conclusion, je serais un atout précieux pour votre firme et je suis convaincue d'avoir l'intelligence, l'éthique de travail et humaine avec les compétences requises pour relever avec succès n'importe quel défi professionnel.