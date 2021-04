Emilie ANSEAUME

COMPETENCES :



NEGOCIATION

4 P

Sens du relationnel

Capacité d'écoute

Force de persuasion



GESTION ET ORGANISATION

Gérer un portefeuille client et développer un partenariat

Implantation linéaire et mise en avant (Îlot/TG)

Capacité à s'organiser, prioriser les taches

Capacité d'adaptation et d'autonomie

Former de nouveaux collaborateurs, personnels merchandising et promoteurs

Aménager et animer un salon professionnel



INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

KLEE (logiciel de relevé linéaire)

SPACEMAN (logiciel merchandising)

SPOT HIT (création LP)

WORD, EXCEL, PPT