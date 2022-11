Emilie AUBERT-SPANODIMOS

Historienne de l'art, je possède une solide expérience éducative que je me suis forgée en enseignant à des publics variés (enfants, collégiens, lycéens désireux d'améliorer leurs résultats et universitaires francophones ou non), dans des contextes très différents (prestataire pour des particuliers (France et Grèce), chargée de travaux dirigés, puis de cours et attachée temporaire d'enseignement et de recherche auprès des universités de Rennes, Poitiers et Nantes).

Par le passé j'ai à plusieurs reprises participé à des projets culturels (recensement pour les Monuments historiques, documentation à l'université et en bibliothèques de recherche, fouilles de sauvetage avec l'AFAN et chantier école d'Olbia, visites guidées en Grèce continentale pour un groupe d'adolescents, ateliers artistiques).

J'aime le patrimoine, enseigner, la Grèce mon pays d'adoption, les voyages, la lecture, la recherche documentaire, la couture (accessoires, mode et déco enfantine) .

Installée en Thessalie (Grèce), au pied du Pélion, j'enseigne actuellement à des enfants et adolescents (professeur de FLE et encadrement CNED toutes matières), je peux aussi vous aider à préparer un séjour ou votre installation (recherche d'une location, d'un bien, mise en relation avec des artisans locaux, renseignements vie quotidienne, scolarité) et vous faire découvrir cette magnifique région.



Mes compétences :

Tourisme culturel

Enseignement

Conception pédagogique

Assistance administrative

Relationnel