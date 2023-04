Emilie BRIBET

Assistante Administrative indépendante.

Je vous propose mon soutien pour vous libérer du temps de vos tâches professionnelles et/ou personnelles :

Secrétariat, aide-administrative (gestion de buget, déclaration de CA auto-entrepreneur, demande de subvention,...), pré-comptabilité (préparation des documents pour l'expert comptable, suivi des règlements (clients et fournisseurs,...).



Diplômes obtenus :

- BTS Hôtellerie restauration

- BEP Secrétariat et comptabilité

- BAC Secrétariat et comptabilité



Pour toute information et / ou demande, n'hésitez pas à me contacter.