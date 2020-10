Emilie BRUGUEROLLE

10 années dexpérience en tant que chargée de projets communication, évènementiel et graphisme, notamment en communication visuelle, lancement produit, packaging et salons dans différents secteurs : industrie et tourisme, je suis aujourdhui à la recherche de mon nouveau challenge professionnel.

Disponible de suite Landes et Pyrénées-Atlantiques.



Issue dune formation en marketing/communication (Bac +5), je souhaite évoluer dans un groupe me permettant de relever de nouveaux défis professionnels.



Compétences :

Maîtrise de la chaine de production graphique

Concevoir des documents promotionnels, print et digital (catalogue, insertion presse, bannière...) et les mettre à disposition des acteurs concernés

Communication média

Relations presse

Mise en marché de nouveaux produits

Veille concurrentielle et réglementaire

Conseil, accompagnement et aide à la vente

Organisation dévènements : salons, foires, journées techniques, séminaires

Communication hors média

Logiciels de bureautique, de graphisme et retouche photo