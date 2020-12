Diplômée depuis 10 ans, et forte d'une expérience d'une quinzaine d'année, enrichissante et variée, je me lance dans une nouvelle aventure: la création de mon étude.



Passionnée par mon métier, j'ai à cœur d'accompagner au mieux les clients dans tous leurs projets professionnels et personnels.



Mes compétences :

Droit des affaires

Droit immobilier

Droit des successions