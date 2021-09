Emilie COCHETEUX

Aujourd'hui, nous recherchons des développeurs C++ pour nos clients dans le secteur aéronautique.

Nous recherchons également des ingénieurs pour intervenir dans le domaine de la téléphonie et des objets connectés (ingénieur python objet, ingénieur analyst kernel/linux/android, intégration télecom).

Nous recherchons pour nos clients dans le secteur automotive des développeurs C embarqué.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante ecocheteux@ausy.fr

Venez nous rejoindre et relever de nouveaux challenges techniques!!



