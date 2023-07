Emilie CORBON

Je suis Conseillère en fleurs de Bach agrééé par le Centre BACH donc j'adhère à un code de pratique déterminé par le Centre BACH.



Nous sommes au quotidien confrontés à diverses émotions et états d'âme. Les fleurs de Bach agissent sur ses états émotionnels afin d'apporter la paix à notre corps et notre esprit. Tous les problèmes d'ordres émotionnels sont pris en compte. Cela peut être pour surmonter ses peurs, ses angoisses, ses doutes, dépasser nos manques d'intérêt, positiver nos états émotionnels négatifs, lever les blocages émotionnels, mettre des mots sur les maux ...



Lors d'un entretien de 1 heure environ, j'écoute de façon bienveillante vos émotions du moment, vous aide également à les reformuler en cas de difficultés afin de comprendre vos états émotionnels qui sont toxiques au quotidien pour vous. Nous parlons et validons les fleurs ensemble et vous repartez avec un flacon d'élixirs floraux à prendre par voie orale sous forme de gouttes pendant 3 à 4 semaines environ. Cela est compatible avec un traitement médicamenteux,aucun risque d'avoir des effets secondaires.



Cela peut se faire en présentiel à mon cabinet ou à distance via Whatsapp ou Zoom (envoi du flacon par la poste ou Mondial relais - un supplément de 5 euros pour l'envoi vous sera demandé).



Le but de ce suivi est de retrouver la sérénité, la paix, le bonheur, l'harmonie. Retrouver son Moi-Profond. Aussi aider les enfants à surmonter les terreurs nocturnes, les problèmes à l'école etc , les adolescents à comprendre leurs émotions qui sont multipliées avec l'âge, passer cette étape de leur vie sereinement.Apporter du réconfort face à la maladie, au deuil, aux inquiétudes face à l'avenir ou une situation préoccupante. Les fleurs sont de vraies alliées dans notre quotidien.