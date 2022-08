Emilie CUCCHI

" C'est après un parcours professionnel atypique, que je peut aujourd'hui faire de ma passion mon métier."



Issu d'une formation en Tapisserie d'ameublement, j'ai pu développer une activité manuelle qui me donnera goût aux designs de mobiliers et à l'histoire de l'art.

Loin de vouloir me contenter de cet apprentissage complet et passionné depuis l'enfance par la création, les décors, les couleurs et les aménagements d'espaces, je décide de rentrer en formation dans le milieu du design.

La création manuelle évolue alors vers la création graphique ce qui me donne une autre vision de l'art et une corde de plus à mon arc "L'informatique"



De notre regard d'architecte d'intérieur, nous nous imprégnons de votre univers, faisons le point sur vos envies et besoins. Nous observons l'environnement, sur la configuration des pièces à aménager selon les contraintes et le budget disponible.

"L'esthétique du lieu est à prendre en compte, mais reste le plus important, vos Goûts."



Pour cela, différentes prestations peuvent être mises en place selon vos besoins et votre budget :

// Conseil à domicile ou au sein de notre showroom : il vous permet de vous guider dans vos choix avant le début de vos travaux, dans l'aménagement de vos espaces et les teintes à privilégier.

// Conception de plans, modélisation 3D, recherche de matériaux (sol, mur, textiles).

// Conception d'un book (pour présentation et échange client)

// Conseil sur le choix du mobilier ainsi que l'apporte de lumières artificielles.

// Suivi de chantier - Réalisation des travaux par des artisans hautement qualifiés



Mes compétences :

Créativité

Travail en équipe

Archicad

Design graphique