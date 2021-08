émilie DUPUIS

Master 2 - QHSE



Actuellement en poste,

Femme de terrain, Ma formation et mes expériences professionnelles m'ont permises de développer une grande polyvalence.

J'ai acquis en compétences sur le domaine de l' Hygiène et de la Sécurité, comme l'évaluation des risques, sensibilisation du personnel à la sécurité au poste de travail, mise en place et suivi des certifications OHSAS et ISO.

De plus je suis une personne fiable, rigoureuse et volontaire, combiné à ma passion pour le domaine de la sécurité et de l'environnement, me permettront de m'intégrer très rapidement à une nouvelle équipe.



Mes compétences :

Communication

Mise en place de systèmes ( OHSAS 18001 & ISO 1400

Personne de terrain

Aisance relationnelle

Autonomie et rigueur

Dynamique

Sensibilisation des opérateurs sur divers sujets