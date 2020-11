Je suis actuellement responsable adjointe chez Maisons du monde .

Un magasin ou je manage 15 personnes et où je m épanouie pleinement.

Le poste que j 'occupe me demande des prises de décisions stratégiques pour augmenter le CA du magasin ;concernant le merchandising; la mise en valeur des produits; le recrutement des équipes,la formation et la montées en compétences du personnel.