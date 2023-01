Emilie FUCHE (CARRERE)

Points forts : DYNAMISME / REACTIVITE

Accueil physique et téléphonique

Enregistrement des commandes clients

Facturation et suivi des règlements pour 3 sociétés

Réponse aux Appels d'offres : partie administrative en collaboration avec les technico commerciaux

Suivi des visites médicales

Déclaration et suivi des sinistres ASSURANCES

Diverses tâches administrative

Saisie des banques / rapprochements bancaires

Saisie des pointages

Utilisation d'une CRM



Mes compétences :

Réponse aux appels d'offres

Gestion des commandes

Gestion de sinistres

Relance client

Secrétariat

Réactivité

Dynamisme

Autonomie

Microsoft Office

Gestion administrative

Organisation

Facturation

Logiciel CRM

