Emilie GRANATO

GRANATO, c'est un accompagnement sur mesure et créatif pour que votre projet de rénovation prenne vie.

De l'idée à la conception finale, on s'occupe de tout.

Votre budget est maîtrisé, avec un accompagnement spécifique, pour vous garantir des prix compétitifs tout en respectant vos désirs et vos convictions. Tout au long des travaux, vous aurez un seul et unique intermédiaire, qui sera en charge de la gestion totale du projet, en étant en lien direct avec l'ensemble des professionnels.



Chez GRANATO, nous avons la conviction que la transparence est primordiale. Un client avisé et informé est un client rassuré. Nos conditions commerciales ont été conçues pour vous protéger tout au long du chantier contre les conflits de responsabilités, les retards ou les dépassements de budget.



GRANATO, cest un gain de temps et des économies assurées sur vos projets de rénovations. Alors, n'attendez plus pour donner une seconde vie à votre intérieur !



Pour plus d'informations :

https://www.granato.archi