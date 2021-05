Emilie KASONGO-FERREIRA (FERREIRA)

Depuis dix ans, j’ai travaillé en France et en Afrique, principalement en développement économique. Consciente que les équipes sont le socle des succès ou difficultés d'une structure, je me suis progressivement intéressée aux Ressources humaines. J'ai ainsi validé un Bachelor Responsable des Ressources Humaines l'an dernier, en parallèle de mon activité, pour asseoir mes compétences terrain.



La gestion des ressources humaines a en effet été une constante de mon parcours, avec des recrutements, la gestion d’équipes, le développement de la formation, le conseil juridique et social, la gestion de projets ou encore le dialogue social.



Aujourd'hui, je me consacre exclusivement à la gestion et au developpement des ressources humaines.



Mes compétences :

Internal Communications

Management Consulting

Human Resources

Project Management

Requirements Analysis