Emilie KAYSER (EMILIE KAYSER)

Je suis Emilie, une entrepreneuse multipassionnée qui ne rentre pas et ne rentrera jamais dans aucune case conventionnelle.



Ma mission est de permettre à chaque entrepreneur de produire des vidéos de qualité pour un budget accessible et en un temps raisonnable.



Entre 2006 et 2015, avocate daffaires passionnée décriture et de filmographie, je réoriente mes compétences vers les petites et moyennes entreprises et développe une expertise en droit commercial, droit dauteur, droit audiovisuel et droit des nouvelles technologies.



En 2017, je prends un virage majeur en intégrant Tisch School of the Arts, une école de cinéma new-yorkaise de renommée internationale.



Mon documentaire Scattered reçoit les félicitations du jury et une mention spéciale de journalistes du New York Times.



Jéchange alors avec certains des réalisateurs les plus en vogue de la planète, les géants de lindustrie du film, du web & du marketing digital et des entrepreneurs disruptifs et inspirants.



Aujourdhui, pour être visible sur le net et se démarquer des concurrents, les compétences de lentrepreneur doivent souvrir au monde de la vidéo.



Je développe alors ma propre méthode de conception de la vidéo basée sur le comportement des prospects et à destination des entrepreneurs.



Comprendre les entrepreneurs qui mentourent, leur transmettre les bons outils et stratégies en vidéo marketing pour quils développent leur marque, obtiennent plus de ventes et aient un impact visible sur le net est ce que japprécie le plus dans la vie



Grâce à ma méthode, chaque entrepreneur peut désormais suivre un processus simple et rapide pour créer des vidéos professionnelles à un coût raisonnable.



Et joubliais, jai fait toutes les erreurs et essayé toutes les différentes stratégies et objets brillants de sorte que tu n'auras pas à le faire.



Donc si tu es un entrepreneur, un coach, un thérapeute, un consultant et/ou porteur de projets et que tu souhaites construire des stratégies en vidéo marketing comme des pro et développer ton entreprise, tu es exactement au bon endroit !



A bientôt Emilie

emiliekayser.com



Nos formations agrées par le ministère de l'Economie :

https://www.lifelong-learning.lu/Formateur/storybased/fr



Réserve une session gratuite en stratégie vidéo : https://calendly.com/emilie-45/free-30-minutes-video-strategy-consultation?month=2022-06



