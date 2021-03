Emilie LOUICHE (FREMIOT)

Bonjour,

Je mappelle Emilie, jai 38 ans et jhabite à Solliès ville. Jai travaillé dans la logistique pendant près de 13 ans avant dentamer une reconversion professionnelle dans le management de la qualité.

Cest durant mon stage au sein du SID (Service dInfrastructure de la Défense) de la base navale de Toulon que jai eu le déclic pour tout ce qui est administratif. Jai alors décidé de mengager dans cette voie en acquérant un PCIE (Passeport de Compétence Informatique Européen).

Jai ensuite intégré un poste de secrétaire daccueil au sein dune association, le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) où jai pu mettre à profit mes nouvelles compétences et où jai pu mépanouir en mettant en place des nouvelles procédures de travail, en créant une fiche de demande de réservation de salles ainsi quun agenda Outlook pour la gestion de planning de celles-ci.

Au cours de mes différentes expériences, jai développé plusieurs compétences en lien avec le poste dadjoint administratif :

En relation avec le service communication au sein du CDOS, pendant 6 mois jai effectué une recherche documentaire auprès des mairies, communes et présidents de fédération, des informations sur les clubs sportifs, fédérations et ligues du Var pour ensuite les saisir informatiquement dans un annuaire en ligne. Ainsi, tous les clubs sportifs actifs du var sont référencés dans cette base, ce qui permet aux utilisateurs de trouver facilement un club près de chez lui.

Dans le cadre dévènements de type « réunion de comité directeur » par exemple, je gérais en amont la préparation de dossiers et documents nécessaires au bon déroulement de la séance, puis en aval, la diffusion filtrée ou restreinte des comptes rendus de réunion, et autres documents généraux et dit « sensibles ».

Jai également élaboré le message daccueil téléphonique dattente et de répondeur sur le standard du CDOS et maîtrise parfaitement la gestion du standard téléphonique, des méthodes de filtrations ainsi que laccueil du public.