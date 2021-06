Emilie MARTINEZ

Cest avec passion que jexerce mon métier depuis maintenant 9 ans. Jai eu la chance de pouvoir travailler sur des projets print et web dune très grande diversité. Durant ces 9 années, jai appris à être polyvalente et autonome. De la création de logos à la réalisation dun projet événementiel, chacune de mes expériences était très enrichissante professionnellement et humainement. Je ne me repose jamais sur mes acquis, car cest un métier en perpétuelle évolution et cest ce quil me plaît.