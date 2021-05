Diplômée dun master en marketing au sein de lécole de commerce Skema Business School, je me permets de vous écrire afin de vous proposer ma candidature spontanée pour un poste en marketing/trade marketing dans le secteur du luxe.



Forte de 2 années dexpérience en marketing dans le secteur des FMCG et cosmétiques au sein de grands groupes tels que LVMH (Dior), Mars Chocolat et Pepsico, je témoigne dune forte capacité dadaptation, dun sens accru des responsabilités et dun goût pour le travail en équipe.



Motivée, professionnelle et investie, jai la capacité de coordonner des projets transverses et de mettre en synergie différentes équipes. Mes expériences professionnelles et personnelles m'ont donné une sensibilité produit et mont appris à appréhender rapidement de nouveaux environnements.



Ma récente expérience entrepreneuriale ma également permis de développer de réelles compétences en digital que ce soit via la création de site internet, la création de contenu, la gestion des réseaux sociaux ou encore lutilisation de logiciel de design comme illustrator.



Pour mieux comprendre mon parcours ainsi que mes précédentes réalisations, je vous invite à consulter mon CV en PJ. Je demeure à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et suis disponible pour une éventuelle entrevue.



Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer mes salutations distinguées.



Emilie Michel