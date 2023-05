Emilie PAGE-GASPARD

Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier dans le Pays d'Auge ... Tout en bénéficiant d'un accompagnement fiable et sécurisant ?



Ma mission : vous écouter (comprendre vos objectifs) , vous conseiller, vous éclairer sur le marché (valeur de votre bien immobilier) et compléter votre information (TVA immobilière, urbanisme, formalités de vente, délais ...)



Pour en savoir plus ... http://www.proprietes-privees.com/emilie.gaspard



A bientôt



Mes compétences :

Décoratrice

Immobilier