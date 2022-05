Emilie PEIGNÉ

Plus de 9 années à travailler le vêtement en tant que modéliste (incluant la gradation, le placement, les dossiers techniques) m'ont permis d'acquérir le goût de l'esthétisme et de maîtriser les logiciels indispensables à ce métier. Je suis motivée, patiente, sociable et je m'intègre facilement à une équipe.



Mes compétences :

Modaris

Graphispec

Microsoft Excel

Microsoft Word

Mikalis spec et sketch

Diamino

gradation

Corel Draw Suite