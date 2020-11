émilie PERIN

- de février 2014 à ce jour : Responsable de Magasin chez Punt Roma au Centre commercial Geric de THIONVILLE

Commerce



# Vend et maîtrise le coaching de la vente

# Fais preuve d'une écoute et d'un service optimal en toute circonstance, afin de toujours satisfaire le client et le fidéliser

# Anime le zoning et gère l'affluence en boutique

# Realise le merchandising et les vitrines dans le respect des préconisations

# Veille à la bonne tenue du magasin



Gestion



# Pilote et anime l'activité retail à travers les indicateurs commerciaux, en fixant des objectifs de vente collectifs et individuels à l'équipe

# Elabore des plans d'actions adaptés à l'activité, et remonte l'information via les reportings réguliers à la direction régionale

# Organise la réserve pour optimiser la gestion des stocks et faciliter la vente

# Gère les livraisons, prépare et encadre les inventaires partiels

# Gère l'administratif lié aux procédures et comptabilité, tenue de caisse et remise en ban



Mes compétences :

Management