Emilie RAMBOUT

Ingénieur ETP ayant une forte sensibilité architecturale et urbanistique, je me suis toujours investie dans la gestion du territoire.

J'ai successivement travaillé en mairie, en bureau d'études techniques et au sein de sociétés publiques locales. Je poursuis actuellement ma carrière en Normandie, sur des projets d'aménagement et de construction.



Mes activités professionnelles portent principalement sur :

• La gestion d’opérations en concession et mandats (Planning, Finances, Coordination des intervenants, Représentation)

• L'expertise technique dans le cadre de la conduite des études

• L'expertise organisationnelle dans le cadre de la gestion des travaux





Mes compétences :

Autocad

COVADIS

Gestion de projet