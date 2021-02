Emilie REVEBLEU

Je m'appelle Emilie et je suis coach de vie et relaxation sur boulogne sur mer,de nature optimiste et dynamique . Pourquoi être coach tout simplement car j'aime aider mon prochain et apporter des solutions,mon expérience ,mon vécu est aussi un atout. Pendant quatre ans ,j'ai vécu claques sur claques tout d'abord un divorce très difficile ou mon ex mari a tout fait pour me mettre à terre et oui j'ai craqué,réfléchi et me suis relevée plus forte . Déménagée dans le département du pas de calais ou la première année mon fils s'est fait harcelé par des gamins de son collège et là aussi j'ai du me battre car mon gamin a fait l'école buissonnière pendant deux semaines ,il vivait l'horreur au quotidien et son collège plutôt que de mettre des choses en place a préféré contacter les services sociaux car il est plus facile de dire que cette mère célibataire a un problème que de voir le harcèlement au collège. En le changeant de collège mon gamin a fait ouf

L'année suivante se fut en fin d'année que j'ai eu des soucis avec l'école de ma plus jeune ,un vrai n'importe quoi ou j'ai mis deux mois pour arriver a avoir le papier de radiation ,là aussi j'ai eu droit au service sociaux ,de mon coté j'ai du appeler l'inspecteur de l'académie pour obtenir mon papier . Ce directeur devrait prendre des cours de psychologie et réfléchir à son comportement car encore maintenant je me demande le but recherché .

Dans cette affaire d'école j'en retire une leçon et oui car la vie apporte des leçons de vie. Maintenant ,si à l'avenir j'ai un nouveau pépin de ce genre je me prendrai plus la tète avec ces fonctionnaires mais j'en parlerai à leur supérieur ou au moins on a une bonne écoute . Etre déterminé,lâcher prise par moment pour mieux réfléchir,s'obstiner,croire en soi



Mes compétences :

Vente

Coaching

Écriture