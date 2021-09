Emilie RICBOURG

Je suis actuellement ingénieur géotechnicien. Mes missions sont les études géotechniques préliminaires de site et des études davant-projet géotechnique pour des projets SNCF sur toute la France, et des affaires courantes, concernant des extensions, réhabilitation de bâtiments, construction de logements, sinistres .

Rapport de mission: G1 ES+PGC, G2 AVP, G2 PRO G3 et G5



-Déclaration dIntention de commencement de Travaux (DICT)

-Réalisation de dessins techniques

-Réalisation et suivi de campagne dinvestigations (gestion des équipes de chantiers)

-Exploitation des résultats

-Réalisation de rapport détudes

-Diagnostic pollution



Mes compétences :

Géotechnique

Sites et sols pollués

Géologie

Autocad