Emilie SOUTIRAS

Avec 7 ans d’expérience dans l’administration, le support et le développement sur la solution Doors et DXL, et certifiée IBM Rational Doors, je travaille pour différents clients et apporte mon savoir faire technique et processus selon des contextes divers.

M'adaptant aux contextes et aux clients, je reste proche du développement, ma formation première, et gère aussi bien de la migration de données avec l'outil Talend Open Studio.



Mes compétences :

Ingénierie des exigences

Eclipse

SVN

RTC

MySQL

Travail en équipe

Programmation

Gestion de projet

Analyse des besoins

DOORS

DXL

Talend Open Studio

Java