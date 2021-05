Bonjour,



J'aime en relation directement avec les personnes alors j'ai donc choisi de m'orienter vers la relation clients dans tous les domaines. Mon expérience jusqu'en 2015 en restauration, auxiliaire de vie et dans le bénévolat m'ont donné de solide base en esprit d'équipe, pour acquérir de la patience et de l'autonomie dans les différents postes que j'ai eu après ma formation en chargé de clientèle. J'ai était vendeuse, téléconseillère et responsable de deux magasin différents avec des collaborateurs à ma charge. Grâce à ces différents postes, j'ai appris à être polyvalente, responsable et curieuse.



Je vous invite à me contacter afin de me connaître d'avantage.



Bien cordialement



Emilie Walkowiak