Emilien BARREAU

J'ai exercé 5 années en tant que coordinateur commercial avec un fort degré de technicité pharmaceutique, en Angleterre puis en France. Au-delà de l'aspect commercial, j'ai entre autres réalisé des actions de communication, négociation, reporting ou bien encore des audits à l'étranger.



Autonome, je suis tout aussi à l'aise dans une équipe avec un esprit de leadership pour mener des actions.



Je prépare actuellement un MBA2 au sein de l'école MBA ESG Paris département Luxe, et un stage me permettrait d'acquérir l'expérience dans un secteur qui m'attire fortement.

En effet, je souhaite développer mon savoir-faire dans un secteur d'activité marketing et de vente très subtil et très ciblé. Le secteur du luxe correspond à ma personnalité et à mes envies.