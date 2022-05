Emilienne THEBAUD

Dynamique, responsable et organisée, mes capacités d’adaptation et Excellente maitrise des logiciels de bureautique : pack Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access ou Outlook), SAP, Rubis RH, SAGE, EBP Paye sont mes meilleurs atouts pour intégrer votre équipe.

Dans mes précédentes expériences, j’ai développé une réelle maîtrise de :

 la paie : réalisation des bulletins de paie, règlement des cotisations

 le recrutement : Contrats, Préparation des entretiens d’embauche, Assistance aux entretiens d’embauches,

 le plan administratif : Accueil, Renseignement et Orientation, Plannings et Feuille d’émargement, Conventions de stage.

 Le plan comptable : Déclaration de TVA, Rapprochement, Facturation…



Mes compétences :

Travail en équipe

Autonomie professionnelle

Secrétariat

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Gestion administrative

Bureautique

BTP

Organisation d'évènements

Gestion du courrier

Relation fournisseurs

Microsoft Office

SAP

Gestion du personnel

Accueil physique et téléphonique

EBP

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Word