Emily Larissa HELES ( HELES)

Explorateur dans l'âme, j'aime découvrir de nouvelles technologies marketing et comprendre l'usage qu'on peut en faire pour enrichir les propositions des clients.

Très curieuse d'en apprendre toujours plus et de monter en compétences, la data n'est pas quelque chose que je rebute. Rigoureuse, sens de l'organisation, force de proposition et très bon relationnel, j'ai acquis une expérience en gestion de projets au cours de laquelle j'assurais auprès du chef de projet Senior les missions suivantes :

- Gestion des relations client en assurant le suivi opérationnel, la budgétisation de la prestation et le contrôle du budget et du planning

- Pilotage des productions des livrables avec les prestataires externes et les équipes internes (site web, scenario de marketing automation, vidéo motion, , campagnes, et pleins d'autres...)

- Participer au recettage

- Capable d'apprendre à maîtriser Googler Looker Studio, les manipulations simples de plateformes de marketing automation, CRM Yadera, Hubspot et WordPress dans la création de site web.