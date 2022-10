Emma DESESTRET

Diplômée d'une licence professionnelle Eau, Ressource et Infrastructure, j'ai obtenu auparavant un DUT Génie Civil et Construction Durable option Travaux Public en juin 2015. Visant un poste de conducteur de travaux, de part ma formation en génie civil j'ai acquis de nombreuses connaissances en lien avec les infrastructures, leurs études ainsi que leur conception. Lors de mes stages j'ai su prendre en main des projets, leurs gestions, faire face à un travail d'équipe au sein de l'entreprise, mais aussi avec les différents interlocuteurs travaillant sur les mêmes projets. La licence ERI, m'a permi d’acquérir des notions en lien avec l'eau, sa gestion et son traitement, m'offrant alors une meilleure appréciation face aux sujets liés aux infrastructures hydrauliques.

A ce jour, je suis en poste en tant qu'aide conducteur de travaux Génie Civil, au sein de l'entreprise Gauthey (Eiffage Infrastructures).

Chantiers réalisés - 2018/2019 :

▫ Création d'une liaison souterraine 63kV (HTB) - LS Jarry Sud - Petit Bourg (971) - EDF SEI

Chantiers réalisés - 2017 :

▫ Rénovation d'un ouvrage - Passage supérieur sur l'A410 (74) - AREA

▫ Blindage d'une galerie de vidange - Barrage du Jotty (74) - CIH EDF

▫ Création d'une nouvelle ligne de production GC Four - (73) - OCV



Mes compétences :

AutoCAD

Autodesk Génie Civil 3D

Microsoft Office

Surfer

ArcGIS