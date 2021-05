Emma GOUDIN

Actuellement élève de Terminale STMG option Ressources Humaines, et après avoir obtenu mon diplôme de baccalauréat, je souhaiterais suivre un cursus BUT GEA sur 2 ans. Pour me préparer concrètement aux métiers liés à la gestion d'entreprise et aux relations entrepreneuriales, jai choisi la voie de lalternance et je suis actuellement à la recherche de lentreprise qui me permettra d'atteindre mes objectifs.



Ayant exercé un stage au sein d'une entreprise de restauration, j'ai été chargée du service, de la gestion de la clientèle et de la réalisation de certains plats. Cette expérience m'a permis d'appréhender une première fois le monde du travail et a développé mes capacités relationnelles. De plus, j'ai su être à l'écoute de chaque demande tout en restant souriante et efficace dans ce que j'entreprenais.



Sérieuse et motivée, je suis déterminée à me former rapidement et efficacement, et je suis prête à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées. De plus, je mettrai tout en œuvre pour être un élément moteur au sein de votre organisation.