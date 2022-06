Emma MASSON

Bonjour,

Future étudiante en Master 1 Qualité, Environnement et Sécurité Sanitaire à Sorbonne Université Paris VI, je suis à la recherche d'une alternance pour la rentrée 2022 dans les domaines de la cosmétique, pharmaceutique, industries, santé, agroalimentaire...



J'ai obtenue ma licence de Biologie en juin 2022 à Sorbonne Université. Avant ma licence j'ai effectué une année de Passe qui m'a permis d'apprendre une méthode de travail très rigoureuse et surtout d'apprendre énormément de choses très rapidement. Durant mes années scolaires j'étais en classes à horaires aménagés musique (violon et chant) de la 6e à la Terminale.



J'ai effectué également de nombreux "jobs étudiants" depuis 2019, comme de la vente durant 3 ans chez une artisan glacier à Paris, mais aussi depuis mai 2022 je travail en temps que vacataire au Parc des Princes. J'ai fait du secrétariat et j'ai été saisonnière dans un camping en Bretagne l'été 2020.



Je suis donc une étudiante et une personne dynamique, organisée, motivée de trouver une super alternance, aimant le travail en équipe.