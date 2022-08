De profil littéraire, je suis ouverte au multiculturalisme, aux découvertes artistiques et attachée à la qualité littéraire des textes.



Voici mon CV complet :

https://www.emma-sesillo-cv.fr/





Mes compétences en quelques mots :



> Anglais (TOEIC B2); Espagnol (Lu, écrit); Italien (Lu, écrit)



> Editorial : veille concurrence, recrutement (manuscrits, commandes, agences littéraires, salons), programme éditorial, relation auteurs, suivi de production jusqu'au BAT, briefs, argumentaires, éléments paratextuels, sélections iconographiques, CEP, gestion collaborateurs externes (traducteurs, rewriteurs, éditeurs),



> Maquettage (InDesign)



> Orthographe, syntaxe (certification Voltaire niveau 3), préparation de copie, révision de traduction



> Bureautique (Word, Excel, Powerpoint)



> Administratif : facturations, contrats



> Organisation, rigueur, créativité, dynamisme, engagement





Quelques touches plus personnelles :



> Goûts littéraires : théâtre de l'absurde, poésie, sciences humaines, albums jeunesse, anticipation, fiction française et étrangère



> Loisirs : opéra, théâtre, bibliophilie, histoire, géopolitique, voyages, hybridations musicales