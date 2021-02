Bonjour je m'appelle Emmanuel ALBO, batteur du groupe FUNK EMOTION, Diplômé de la DRUMTECH de Londres et fort d'une expérience de plus de 30 ans dans la pratique de la batterie et je vous propose un enseignement adapté à vos besoins et entièrement personnalisé.

Je dispose d'outils pédagogiques variés qui vous permettent d'ouvrir à l'infini le champ des possibles (technique,solfège rythmique, playback dans tous les styles musicaux).Je peux aussi vous proposer une formule à distance via ZOOM ou SKYPE .