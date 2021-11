Emmanuel BAILLY

Je recherche un poste de Responsable projet, Chargé d'étude ou chargé de mission en Environnement Gestion des risques. N'hésitez pas à me confier vos opportunités !



Depuis Septembre 2017 et jusqu'au mois d'Avril 2018: En Formation au titre de DEVELOPPEUR WEB.

avec Acquisition des langages HTML, SQL, CSS, PHP, JavaScript..



Jusqu'à Aout 2017 Coordinateur filière agro alimentaire AB pour le Groupe Surgelés PICARD

Jusqu a Avril 2016

Ingénieur Chargé de mission "Systèmes alimentaires durables" au Conseil général des Deux-Sèvres (79)

Chef de projet RESALIS Réseau pour une Alimentation Locale Innovante et solidaireArray



Depuis Septembre 2011

Ingénieur Chargé de mission "Approvisionnement de proximité et restauration collective" au Conseil général des Deux-Sèvres ( 79)

Chef de projet RESALIS Réseau pour une Alimentation Locale Innovante et solidaireArray



Fondateur et Directeur de la société Ecorégion® Concept & Territoires (2007)

http://ecoregion.fr



Proposez nous vos projets d'aménagement durable : Flux énergie et filières énergétiques/alimentaire/touristique.



Nous intervenons tant sur un territoire que sur des entités professionnelles dans les domaines de l'industrie, l'agriculture....

Nous avons les habilitations et compétences pour travailler sur des projets tels que :

Maison passiv/ Bilan carbone/Diagnostic énergétique/ Indice de souveraineté alimentaire/ Raccordement réseau Photovoltaique/Energies renouvelables et éfficacité énergétiques../Agriculture biologique..



Nos projets de recherche sont axés aujourd'hui sur les nouvelles techniques culturales comme le Bois Raméal Fragmenté, un concept de dépollution rapide et durable des plans d'eaux contaminés par les cyanobactéries...et bien d'autres choses encore...Demandez nous le programme!!



Sortie du Film de Coline SERREAU le 7 Avril 2010 :

"Solutions locales pour un désordre global"





L'ACTUALITE 2010 d'ECT:

Le concept d'Ecorégion sera à l'honneur au Cinéma à partir du 7 AVRIL 2010 dans plus de 100 salles en France à travers un film Document réalisé par la réalisatrice Coline SERREAU.



L'ACTUALITE 2009 d'ECT:

Le concept de l'écorégion sera présent au Colloque organisé par le Conseil économique et social régional d’Ile-de-France:

L’agriculture de proximité, un remarquable enjeu pour les territoires et les terroirs d’Île-de-France »

le Mardi 3 février 2009 de 9h à 17h, Hémicycle régional 12h30 point presse et déjeuner francilien 57, rue de Babylone 75007 Paris - M° St François-Xavier / Vaneau

Les questions fondamentales de préservation des terres agricoles et d’autonomie alimentaire sont au coeur des enjeux agricoles et des préoccupations des Franciliens।

En effet, la participation effective de personnalités, Jean Viard CNRS-sociologue, Guy Martin (chef du Grand Véfour) Philippe Desbrosses chargé de mission auprès du Ministre de l’agriculture ou Emmanuel Bailly, inventeur de l’Ecorégion®, assurera une résonance digne du territoire et des terroirs franciliens.

Auteur de l'étude " Le concept de l'écorégion ou comment reconstituer le système immuniitaire des territoires" (2005)

http://notre-planete.info/ecologie/devdurable/region/ecoregion2005.pdf

Concepteur de l'"indicateur de Souveraineté alimentaire" ( 2005)

http://bailly-emmanuel.monsite.wanadoo.fr/page6.html



Co-auteur avec Philippes Desbrosses et Thanh Nghiem du livre "Terres d'avenir pour un mode de vie durable" aux éditions ALPHEE ( Avril 2007)

http://www.editions-alphee.com/livre.php?livre_id=86



Organisateur des "Premières assises du Limousin" sur le thème " Agriculture écorégionale et réchauffemen



Mes compétences :

Déchets

Agriculture biologique

Conseil

Ingénierie

Eau

Gestion de projet

Biodiversité

Recherche

Système alimentaire territorial durable

Maitrise des depenses énergétiques sur les territo

Direction générale

Management

Analyse

Développement commercial

Marketing

SQL

JavaScript

Développement informatique

Développement web

CSS 3

HTML 5