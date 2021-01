Emmanuel BEAUDOUIN-LAFON

Bonjour,



J'ai cinquante ans, je travaille dans la propriété industrielle depuis vingt ans en cabinet en étant spécialisé en brevets d'invention. Mes compétences techniques comprennent la mécanique avec les domaines liés à l'aéronautique et à l'automobile. Je parle lis et écris couramment anglais, je suis conseil en PI, mandataire européen, diplômé du Ceipi, et ingénieur Arts et Métiers.



Mes compétences : rédaction de demandes de brevets, procédures de délivrances, procédures orales à l'Oeb, automobile, aéronautique, mécanique, Anglais courant.