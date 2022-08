Emmanuel BERÇOT

Professionnel de l'investissement, je réoriente et réorganise votre épargne au profit d'entreprises éco-responsables et de biens immobiliers éco-construits, sans sacrifier le rendement.



Objectiver votre patrimoine - donner du sens à vos investissements - vous ouvrir des perspectives



Primauté du client - écoute - respect mutuel - suivi - approche patrimoniale éthique et qualitative - éco-responsabilité.



Certification Iso 22.222 - Certified Financial Planner®.



Considérer la personne et son environnement :

> Situation civile, sociale, financière et fiscale

> Projets, étapes importantes de la vie, contraintes

> Définir votre stratégie patrimoniale



IMMOBILIER

> Connaissances étendues des marchés immobiliers vous offrant une diversification intelligente de vos biens : éco-responsable (professionnels de l'éco-construction - matériaux bio-sourcés), foncier classique, ancien, neuf, meublé, viager, vente à terme, démembrement, box et parking.

> Spécialiste en immobilier ancien réhabilité répondant aux normes les plus récentes, optimisé par le dispositif fiscal le plus adapté (Pinel, meublé, déficit foncier, Denormandie, Malraux, monuments historiques).

> Diversification sur les constructions bois autonomes et extensions d'habitation raccordées, pour la location, le loisir, le bureau et l'hébergement occasionnel ou permanent de la famille.



FINANCIER

> Techniques d'investissement et de gestion de portefeuille.

> Sélection de supports d'investissement : éco-responsables (Greenfin, ESG...), profilés, benchmarkés, diversifiés, flexibles, long/short, stock-picking, top-down, Private Equity.

> Prises de participations dans des entreprises d'avenir à fort potentiel écologique, via des plateformes de financement participatif (crowdfunding) : optimisation rendement/durée/frais/diversification.

> Suivi du portefeuille et ajustements.



PROTÉGER ET SÉCURISER SA FAMILLE

> Anticiper et prévoir : accidents, maladie, revenus complémentaires, transmission aux personnes ciblées, dépendance, décès.

> Conseils civils et matrimoniaux.

> Utilisation des enveloppes fiscales ad hoc.



SUIVI DES PRÉCONISATIONS DANS LA DURÉE :

> Veille sur les opportunités d'investissement immobilières et boursières - rappel des clients actifs.

> Vérifier l'adéquation des solutions initiales avec l'évolution personnelle et/ou la conjoncture économique.

> Ajuster la stratégie patrimoniale en fonction des nouvelles réalités et perspectives.



ORGANISATION ET ANIMATION DE RÉUNIONS PATRIMONIALES THÉMATIQUES :

> investissements immobiliers, financiers, fiscalité, retraite, marchés, produits dérivés.