Emmanuel DE PHILIP

Les expériences menées dans le domaine du support client et acquises dans des entreprises de services m'ont permis de développer des compétences et de valider des qualités. J'ai exercé mon dernier poste chez Eurofins. Il m'a permis de consolider mon expertise de la gestion des comptes clients et, plus particulièrement, du recouvrement. J'ai toujours travaillé en B to B.

J'ai quitté Eurofins car j'ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle. J'ai voulu monter mon entreprise dans le domaine de la brocante. Je me suis rendu compte des difficultés à percer et gagner sa vie. J'ai donc décidé de mettre ce projet de côté et de revenir à un travail de salarié dans le support client, environnement que je connais bien.