De formation ingénieur chimiste j'ai évolué dans différentes compagnies d'assurances et de réassurances en tant que Souscripteur et Responsable d'une équipe de gestionnaires, pour la branche Dommages.

J'ai également une expérience de souscription dans la branche des risques techniques (TRC et TRME).



Mes compétences :

Actuariat

Réassurance

Ingénierie

Business Development

Underwriting

Process Engineering

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word