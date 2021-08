Emmanuel EGRET

Expérience confirmée en qualité opérationnelle dans différents secteurs de l'industrie (automobile, grand public et ferroviaire) en milieu international



Outils qualité et résolution de problèmes (PDCA, 8D, FTA, Ishikawa, QRQC, AMDEC, APQP)

Auditeur qualité interne (5S, postes de travail en production, processus de fabrication FIEV, processus de ventes)

Référentiels normatifs pratiqués (ISO/TS 16949, ISO/TS 22163 (IRIS) et ISO 9001)

Certifié IPC-A-610 & IPC-A-620

Management de techniciens qualité et analystes techniques





Mes compétences :

Assurance qualité

PDCA, 8D, Ishikawa, QRQC, AMDEC

Suivi des fournisseurs

Qualité produit

Audit qualité

Qualité client