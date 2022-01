Emmanuel EMMANUEL (CHERELUS)

Coordonnateur Académique de l'université Franco-Haitienne du Cap-haïtien (UFCH), Annexe de Fort-Liberté.

PDG, Formateur principal de CETIC (Centred'excellenceenTechnologiedel'InformationetdelaCommunication).

Licence en psychoéducation et psychologie (Campus Henry Christophe de l'université d'État d'Haïti). Boussier du Programme des Futurs Leaders dans les Amériques en Psychoéducation, UQTR, Canada, Québec, 2018.

Master en psychologie du développement de lenfant et de ladolescent (Université Franco-Haïtienne du Cap-haïtien).

Diplôme en Technique Informatique (CIFRONTEC, République Dominicaine, Dajabòn).

Je suis passionné par la rechercheet la Technologie. Aujourdhui je suis à la recherche dun poste dans une institution denseignement ou je pourrais aider à développer des processus de réflexion et dapprentissage, et contribuer dans lamélioration de la qualité déducation transmise aux apprenants pour une meilleure réussite future.