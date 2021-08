Emmanuel FALCONNET

Mon parcours académique et professionnel m’a permis de développer la rigueur et la créativité nécessaires à l’élaboration, la présentation, la soutenance, et la négociation de projets techniques complexes dans un environnement grands comptes fortement concurrentiel. De par la dimension nationale de la fonction que j’occupe actuellement, j’ai également pu consolider mes capacités d’organisation et d’esprit d’équipe nécessaires au management transverse, et au soutien d’équipes (Responsables d’agence, Responsables d’affaires, Directeurs régionaux) au travers des différentes réponses aux appels d’offres que je manage. (Etatiques, privés…).

Bien-sûr, cette fonction, en lien direct avec nos clients grands comptes, impose des qualités d’écoute, d’analyse, d’adaptabilité élevées afin d'assurer une qualité de service personnalisée irréprochable.

Ces bagages, cumulés à l’envie, sont autant d'atouts pour assurer le développement du business dans un monde où le niveau d'exigence est tel, qu'un élément différenciant ne suffit plus.



Mes compétences :

Vente

Export

Industrie

Management

Développement commercial

Gestion de projet

Relations clients

B2B