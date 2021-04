Ingénieur Arts et Métiers, dynamique et polyvalent ; j’ai appris à travers mes expériences à travailler avec des responsabilités et à développer mes capacités d’adaptation.



Mes compétences :

MS Office

Pro Engineer wildfire 4.0

Management d'équipe

Gestion de projets

JAVA

Solidworks

Pédagogie

Conduite de chantier